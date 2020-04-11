11 Nisan 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

11 Nisan 2020 Star Yayın Akışı

11 Nisan 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:45 Güzel Köylü 01:22 Güzel Köylü 02:30 Kiralık Aşk 03:30 Kiralık Aşk 04:30 Sevdim Seni Bir Kere 04:50 Güzel Köylü 05:20 Güzel Köylü 07:00 Mesut Yar ile Bugün 07:30 Çilek Kokusu 09:45 Sevdim Seni Bir Kere 09:45 Boşver Arkadaş 10:00 Burcu ile Hafta Sonu 10:45 Kiralık Aşk 11:00 Burcu ile Hafta Sonu 12:00 Tülin Şahin ile Moda 13:00 Dizi 13:00 Jet Sosyete 13:30 Gerçeğin Peşinde 14:30 Kiralık Aşk 16:30 Erkenci Kuş 16:45 Sevdim Seni Bir Kere 18:30 Star Haber 20:00 Yol Arkadaşım 2 20:00 Madagaskar Penguenleri 21:45 Madagaskar Penguenleri 22:30 Yol Arkadaşım 2 23:30 Güzel Köylü

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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