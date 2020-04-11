11 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Bundesliga
01:00 İtalya - İspanya
01:20 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller
01:30 Galler - Belçika
02:40 Futbol Akşamı
03:10 Futbol Akşamı
03:40 Bundesliga
04:00 İngiltere - İzlanda
04:10 Almanya - İtalya
05:40 İngiltere Premier Lig Goller
05:55 Spor Kitaplığı
06:00 Spor Artı
06:30 Premier Lig
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Formula E Sokak Yarışları
07:00 Hava Yarışları
07:25 Liverpool Goller
07:50 Spor ve Sağlık
07:55 Kamu Spotu: Evde Spor
08:00 İlk Baskı
08:00 Dünyanın En Güçlü Adamları
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Salto
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: İşte Spor
10:00 Spor Bülteni
10:00 Unutulmaz Maçlar
10:25 Kamu Spotu: Evde Spor
10:30 Bir Oyundan Fazlası
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 İngiltere - İzlanda
11:40 Kırkpınar Başpehlivanlık Güreşleri
12:00 Michael Jordan Belgeseli
12:40 Siyah Beyaz Anılar
12:55 Spor Kitaplığı
12:55 Kamu Spotu: Evde Spor
13:00 Spor Bülteni
13:00 Spor Manşet
13:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Real Madrid - Atletico Madrid
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu: İşte Spor
15:00 Lig Hatırası
15:25 İngiltere Premier Lig Özetler
15:45 Premier Lig
15:55 Kamu Spotu: İşte Spor
16:00 Fransa - İzlanda
16:00 Galler - Belçika
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Merkezi
18:00 Spor Bülteni
18:30 Unutulmaz Maçlar
19:00 Unutulmaz Maçlar (2002)
20:00 Spor Bülteni
20:30 Lig Hatırası
20:45 Lazio Goller
21:00 Lig Hatırası
21:00 Portekiz - Galler
21:30 Chelsea Goller
22:00 Spor Akşamı
22:40 Lig Hatırası
23:00 Unutulmaz Maçlar
23:00 Almanya - İtalya