11 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Ya İstiklal Ya Ölüm
02:15 Ev Yapımı
02:45 Ya İstiklal Ya Ölüm
03:10 Zinde Kal
03:45 Davacı
03:55 Sağlıklı Mutfak
04:40 İnatçı
04:55 Ömür Dediğin
05:10 Ömür Dediğin
05:40 Küçük Hanımefendi
05:45 İncir Ağacı
06:15 Beni Böyle Sev
07:00 Camiden Hayata
07:45 Uğurlugiller
08:00 Ferhunde Hanım ve Kızları
09:30 İyi Fikir
09:35 Kuruluş
10:55 Perihan Abla
11:00 Perihan Abla
11:30 Aileler Yarışıyor
12:50 Gülşen Abi
13:05 Gülşen Abi
13:45 Zinde Kal
14:15 Yedi Numara
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
16:05 Yeditepe İstanbul
17:15 Davacı
17:45 Ev Yapımı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
20:00 Kalk Gidelim