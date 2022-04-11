11 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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11 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

11.04.2022 09:10
11 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

11 Nisan 2022 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Trio

01:00 Z Raporu

01:30 Gaziantep Fk - Trabzonspor

03:15 Derbi Klip

03:30 Beşiktaş - A. Alanyaspor

05:15 Ç. Rizespor - İh Konyaspor

07:00 Göztepe - Y. Kayserispor

08:45 Derbi Klip

09:00 Yeni Gün

11:00 Gamer

12:00 Fenerbahçe - Galatasaray

12:30 Galatasaray - Fenerbahçe

13:00 Maç Başlıyor

13:30 Ök Y.malatyaspor-g. Giresun...

15:30 Maç Başlıyor

16:00 A. Demirspor - Altay

18:00 Fenerbahçe - Galatasaray

19:00 beIN Süper Lig

20:30 Fenerbahçe - Galatasaray

22:30 beIN Süper Lig

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Galatasaray, Fenerbahçe, Derbi, beIN, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 11 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 11 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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