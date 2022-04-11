11 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Futbol Gecesi

02:00 % 100 Futbol

03:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

03:15 İngiltere Premier Lig Özetler

03:35 İtalya Seri A Özetler

03:40 Unutulmaz Maçlar

04:30 Teknik Analiz

05:30 Futbol Gecesi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Bereket Sigorta Ümraniyespor - MKE Ankaragücü

08:40 Lig Hatırası

08:55 Spor Takvimi

09:00 Spor Sabahı

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

11:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

11:25 İngiltere Premier Lig Özetler

11:45 Lig Hatırası

12:00 Derbi Özel

13:25 Manisa Futbol Kulübü - Yılport Samsunspor

15:30 Derbi Özel

15:55 Nasadoge Menemenspor - İstanbulspor A.Ş.

18:00 Spor Hafta Sonu

19:30 % 100 Futbol

20:25 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Bursaspor-kocaelispor

21:15 % 100 Futbol Devre Arası

21:30 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Bursaspor-kocaelispor

22:30 % 100 Futbol

23:30 Teknik Analiz