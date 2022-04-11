Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:05 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
03:05 Sahur Bereketi
05:05 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
06:00 Elimi Bırakma
08:40 Mesnevi'den Hikayeler
09:05 Ramazan Klipleri
09:10 Kuşlarla Yolculuk
10:00 Bir İyilik Hikayesi
10:15 Alişan ile Hayata Gülümse
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:15 Bir İyilik Hikayesi
15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
17:00 Ana Haber
17:25 İddiaların Aksine
17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 11 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika