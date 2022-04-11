11 Nisan'da altının gram fiyatı 922 lira seviyesinde - Son Dakika
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11 Nisan'da altının gram fiyatı 922 lira seviyesinde

11.04.2022 11:16

Haftanın ilk iş gününde altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 922 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.484 lira, cumhuriyet altını da 6.105 liradan alıcı buluyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 artışla 923 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 922 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.484 lira, cumhuriyet altını da 6.105 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yatay seyirle 1.947 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTINDA 1.960 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere şahinleşen merkez bankaları, Rusya- Ukrayna savaşında çatışmaların şiddetlenebileceği ihtimali ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artmaya devam eden vaka sayılarının emtia piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Avrupa'da son yılların en yüksek seviyelerine çıkan enflasyonun ardından alacağı kararların yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade eden analistler, perşembe günü gerçekleştirecek toplantıda ECB'nin politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Merkez Bankası, Cumhuriyet, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans 11 Nisan'da altının gram fiyatı 922 lira seviyesinde - Son Dakika


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