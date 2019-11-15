Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 11 Nisan Kurtuluş Camisi ibadete açıldı.

Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 11 Nisan Kurtuluş Camisi, Şanlıurfa taşından inşa edildi. Cami içerisinde bulunan alanlara Osmanlı ve Selçuk sanatına uygun nakış ve desenler işlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından caminin açılışı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ilgililer tarafından yapıldı.