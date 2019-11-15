Son Dakika Haberleri: 11 Nisan Kurtuluş Camisi ibadete açıldı
Son Dakika Kültür Sanat 11 Nisan Kurtuluş Camisi ibadete açıldı - Son Dakika

11 Nisan Kurtuluş Camisi ibadete açıldı

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 11 Nisan Kurtuluş Camisi ibadete açıldı.

11 Nisan Kurtuluş Camisi ibadete açıldı, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 11 Nisan Kurtuluş Camisi ibadete açıldı.

Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 11 Nisan Kurtuluş Camisi, Şanlıurfa taşından inşa edildi. Cami içerisinde bulunan alanlara Osmanlı ve Selçuk sanatına uygun nakış ve desenler işlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından caminin açılışı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ilgililer tarafından yapıldı.

Şanlıurfa, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocası, kendisiyle barışmak için çatıya çıkan kadını "Beni aldattın" diyerek reddetti
Gaziantepli oto tamircisinin geliştirdiği sistem ile araçlar yüzde 50 suyla çalışıyor Evlerine gelen temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koydular, hayatlarının şokunu yaşadılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 22:44:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 11 Nisan Kurtuluş Camisi ibadete açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]