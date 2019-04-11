11 Nisan Perşembe Dha Spor Gündemi
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(ÖZEL) 6-0'ın kahramanlarından Engin Fırat, DHA'ya konuştu: "5 dakika daha uzasaydı skor 10-0 bile olabilirdi""Lorant'ın en büyük sıkıntısı medyaylaydı""Ortega, Türkiye'yi küçümsedi""Bu sonucun konuşulması gayet normal" "Ortada psikolojik bir durum var""Türkiye'yi temsil ediyorum""Fenerbahçe...
(ÖZEL) 6-0'ın kahramanlarından Engin Fırat, DHA'ya konuştu:
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:38 Kaynak: DHA
"5 dakika daha uzasaydı skor 10-0 bile olabilirdi"
"Lorant'ın en büyük sıkıntısı medyaylaydı"
"Ortega, Türkiye'yi küçümsedi"
"Bu sonucun konuşulması gayet normal"
"Ortada psikolojik bir durum var"
"Türkiye'yi temsil ediyorum"
"Fenerbahçe benim için bu yıl biraz sürpriz oldu"
"Derbiler her zaman başka bir dünyanın maçıdır"
(ÖZEL) Gökhan İnler: Beşiktaş'a karşı oynamak başka bir duygu
Spor Toto Süper Lig'de 28'inci haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak.
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
FENERBAHÇE
Sarı lacivertli takım, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
GALATASARAY
11.00 Sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürecek.
UEFA AVRUPA LİGİ
Çeyrek Final
22.00 Arsenal - Napoli
22.00 Benfica - Eintracht Frankfurt
22.00 Slavia Prag - Chelsea
22.00 Villarreal - Valencia
SPOR TOTO 1'İNCİ LİG
19.00 Adana Demirspor - Ümraniyespor
BASKETBOL
Tahincioğlu BSL
19.00 İstanbul BBSK - Beşiktaş Sompo Japan
VOLEYBOL
Efeler Ligi
14.00 Fenerbahçe - Halkbank
19.00 Galatasaray - Arkas Spor
HALTER
Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası devam edecek.
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