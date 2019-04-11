11 Nisan Perşembe Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) 6-0'ın kahramanlarından Engin Fırat, DHA'ya konuştu: "5 dakika daha uzasaydı skor 10-0 bile olabilirdi""Lorant'ın en büyük sıkıntısı medyaylaydı""Ortega, Türkiye'yi küçümsedi""Bu sonucun konuşulması gayet normal" "Ortada psikolojik bir durum var""Türkiye'yi temsil ediyorum""Fenerbahçe...

(ÖZEL) 6-0'ın kahramanlarından Engin Fırat, DHA'ya konuştu:



"5 dakika daha uzasaydı skor 10-0 bile olabilirdi"



"Lorant'ın en büyük sıkıntısı medyaylaydı"



"Ortega, Türkiye'yi küçümsedi"



"Bu sonucun konuşulması gayet normal"



"Ortada psikolojik bir durum var"



"Türkiye'yi temsil ediyorum"



"Fenerbahçe benim için bu yıl biraz sürpriz oldu"



"Derbiler her zaman başka bir dünyanın maçıdır"



(ÖZEL) Gökhan İnler: Beşiktaş'a karşı oynamak başka bir duygu



Spor Toto Süper Lig'de 28'inci haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak.



PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.



FENERBAHÇE



Sarı lacivertli takım, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.



GALATASARAY



11.00 Sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.



BEŞİKTAŞ



11.00 Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürecek.



UEFA AVRUPA LİGİ



Çeyrek Final



22.00 Arsenal - Napoli



22.00 Benfica - Eintracht Frankfurt



22.00 Slavia Prag - Chelsea



22.00 Villarreal - Valencia



SPOR TOTO 1'İNCİ LİG



19.00 Adana Demirspor - Ümraniyespor



BASKETBOL



Tahincioğlu BSL



19.00 İstanbul BBSK - Beşiktaş Sompo Japan



VOLEYBOL



Efeler Ligi



14.00 Fenerbahçe - Halkbank



19.00 Galatasaray - Arkas Spor



HALTER



Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası devam edecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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