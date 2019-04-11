Son Dakika Haberleri: 11 Nisan Perşembe Dha Spor Gündemi

11 Nisan Perşembe Dha Spor Gündemi

7 dakika önce

(ÖZEL) 6-0'ın kahramanlarından Engin Fırat, DHA'ya konuştu: "5 dakika daha uzasaydı skor 10-0 bile olabilirdi""Lorant'ın en büyük sıkıntısı medyaylaydı""Ortega, Türkiye'yi küçümsedi""Bu sonucun konuşulması gayet normal" "Ortada psikolojik bir durum var""Türkiye'yi temsil ediyorum""Fenerbahçe...

11 Nisan Perşembe Dha Spor Gündemi, System.String[]
(ÖZEL) 6-0'ın kahramanlarından Engin Fırat, DHA'ya konuştu:

"5 dakika daha uzasaydı skor 10-0 bile olabilirdi"

"Lorant'ın en büyük sıkıntısı medyaylaydı"

"Ortega, Türkiye'yi küçümsedi"

"Bu sonucun konuşulması gayet normal" 

"Ortada psikolojik bir durum var"

"Türkiye'yi temsil ediyorum"

"Fenerbahçe benim için bu yıl biraz sürpriz oldu"

"Derbiler her zaman başka bir dünyanın maçıdır"

(ÖZEL) Gökhan İnler: Beşiktaş'a karşı oynamak başka bir duygu

Spor Toto Süper Lig'de 28'inci haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

FENERBAHÇE

Sarı lacivertli takım, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

GALATASARAY

11.00 Sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürecek.

UEFA AVRUPA LİGİ

Çeyrek Final

22.00 Arsenal - Napoli

22.00 Benfica - Eintracht Frankfurt

22.00 Slavia Prag - Chelsea

22.00 Villarreal - Valencia 

SPOR TOTO 1'İNCİ LİG

19.00 Adana Demirspor - Ümraniyespor 

BASKETBOL

Tahincioğlu BSL

19.00 İstanbul BBSK - Beşiktaş Sompo Japan 

VOLEYBOL

Efeler Ligi

14.00 Fenerbahçe -  Halkbank

19.00 Galatasaray -  Arkas Spor

HALTER

Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:38 Kaynak: DHA
Türkiye, Fırat, Fenerbahçe, DHA, Spor
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