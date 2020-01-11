11 Ocak 2020 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Tenis

01:00 Haberler

01:05 Wrc

01:35 Biatlon

02:15 Biatlon

03:00 Kuzey Kombine

04:00 Kayakla Atlama

05:00 Alp Disiplini

06:00 Alp Disiplini

07:00 Alp Disiplini

08:30 Biatlon

09:30 Biatlon

10:30 Biatlon

11:20 Kızak

12:20 Alp Disiplini

13:30 Alp Disiplini

15:15 Alp Disiplini

16:30 Biatlon

17:40 Kayakla Atlama

19:45 Alp Disiplini

20:45 Alp Disiplini

21:55 Haberler

22:00 Serbest Kayak

23:00 Kızak