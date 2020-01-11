11 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:15 Taksi 5

03:00 Gelinim Mutfakta

05:30 İkizler Memo-Can

07:00 Akasya Durağı

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Son Moda

15:00 Çok Güzel Hareketler 2

16:00 Çarkıfelek

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Jurassic World

22:30 Zalim İstanbul