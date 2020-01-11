11 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:15 Taksi 5
03:00 Gelinim Mutfakta
05:30 İkizler Memo-Can
07:00 Akasya Durağı
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Son Moda
15:00 Çok Güzel Hareketler 2
16:00 Çarkıfelek
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Jurassic World
22:30 Zalim İstanbul