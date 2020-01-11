11 Ocak 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 11 Ocak 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

11 Ocak 2020 Star Yayın Akışı

43 dakika önce

11 Ocak 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

11 Ocak 2020 Star Yayın Akışı, System.String[]

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:45 Çocuk

03:30 Sevdim Seni Bir Kere

04:30 Cesur ve Güzel

05:40 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Sevgili Geçmiş

09:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:30 Sevdim Seni Bir Kere

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Dizi

13:00 Sevdim Seni Bir Kere

14:30 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Everest

22:30 Everest

Star, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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