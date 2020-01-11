11 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 İleri Üçlü
02:00 Stadyum
04:00 Transfer Gündemi
06:00 2019 Derleme
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2019 Derleme
08:35 Olimpiyat Yıldızları
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Bülteni
10:00 Süper Spor
10:25 Salto
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Ajans Saati
11:45 Süper Lig Panorama
12:00 NBA Saati
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Hafta Sonu
16:30 Avrupa Stüdyosu
17:50 Manchester United - Norwich City
18:45 2019 Derleme
19:00 Manchester United - Norwich City
19:55 Fenerbahçe BEKO - Sigortam Net. İTÜ BB
20:45 2019 Derleme
21:00 Fenerbahçe BEKO - Sigortam Net. İTÜ BB
21:45 2019 Derleme
22:00 Stadyum