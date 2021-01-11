11 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İngiltere Premier Lig Özetler

07:00 İlk Baskı

07:30 Almanya Bundesliga Özetler

07:45 Süper Lig Özetler

08:00 Teknik Analiz

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:40 Almanya Bundesliga Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Stadyum

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

12:35 İtalya Kupası Magazin

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:50 Spor Kitaplığı

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 Gündem Futbol

14:00 Spor Hafta Sonu

14:00 Futbol Anadolu

16:00 Gündem Futbol

16:00 Dakika Skor

18:00 Spor Hafta Sonu

18:00 Aktüel Futbol

18:00 Spor Merkezi

18:55 Adana Demirspor - Menemenspor

19:15 Dakika Skor

20:00 Spor Akşamı

20:45 Stadyum

21:00 Stadyum

21:00 Başlama Vuruşu

22:30 İleri Üçlü