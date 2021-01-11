11 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:15 Gönül Dağı

01:30 Masumlar Apartmanı

03:15 Diriliş Ertuğrul

03:40 Acemi Anneler

04:50 Nirvana Alevler İçinde

05:15 52 Hafta

05:40 Seksenler

06:35 Acemi Anneler

06:50 Böyle Bitmesin

08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

09:05 Diriliş Ertuğrul

11:00 Kalk Gidelim

11:50 Enine Boyuna

13:00 Şehirden Uzakta

13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

13:50 Gönül Dağı

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

17:45 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

20:00 Tövbeler Olsun