11 Ocak 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Kırmızı Oda

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

01:50 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

03:00 Para Bende

04:00 Para Bende

04:30 8x8

05:00 8x8

05:45 Bilginiz Olsun

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:15 Çook Yaşa

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

10:00 Kırmızı Oda

13:15 Arif v 216

13:45 Doya Doya Moda

16:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

17:45 Survivor Panorama

20:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler