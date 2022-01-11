Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 % 100 Futbol
03:00 İtalya Serie A Özetler
03:20 Altınordu - Ankara Keçiörengücü
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Spor Takvimi
08:55 Efsanelerin İzinde
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:20 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:50 İngiltere Premier Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İtalya Serie A Özetler
13:50 Spor Toto 1. Lig Goller
14:00 TBMM-TV
17:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
18:00 Spor Merkezi
19:40 İtalya Serie A Özetler
20:00 Spor Akşamı
20:50 Spor Toto Süper Lig Goller
21:00 Futbol Anadolu
23:00 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 11 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika