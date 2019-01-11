11 Ocak Cuma Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Ahmet Ağaoğlu
: " Trabzonspor
, Avrupa
futbolunda marka olur"
"Kadronun değeri 11 milyon Euro ve futbol oynuyor"
"100'ün üzerinde yabancı oyuncu gelmiş ve gitmiş son 10 yıl içerisinde, kulübün geldiği nokta ekonomik olarak iflas noktası"
"Zirve yarışından asla vazgeçmeyeceğiz"
"Trabzonspor, dünya futbolunda dahi örnek olarak gösterilen bir takım olacak"
"Yusuf ve Abdülkadir performanslarının daha yüzde 50'sine ulaşmadı"
"Yusuf ve Abdülkadir'e olan güvenimizden 5-0'lık Malatya
yenilgisi sonrası sahaya Uğurcan ve Hüseyin ile sahaya çıktık"
"O kararı almak yürek ister mi, hayır o kararı almak beyin ister"
(ÖZEL) Hikmet Karaman
: "Önceliğimiz şehrimizin plakası 38 puan"
"Yaşlı bir ligimiz var"
"Krizler genç oyuncular için fırsat"
"Şampiyonluk yolunda Başakşehir
avantajlı"
(ÖZEL) Aurelien Chedjou: "Başakşehir şu an en iyi mevcut projeye sahip takım"
"Zorlukları atlattım"
"Görevim; bu rekabetin içerisinde olmak ve her zaman takımım için en iyisini yapmak"
"Samet Aybaba
her zaman özgürlüğü ve sorumluluğu oyuncularına bırakan bir hoca"
"Türk futbolu, taktiksel açıdan Avrupa'dan oldukça aşağıda"
GALATASARAY
11.00 Antalya
kampını tamamlayan sarı kırmızılılar, Almanya
'ya gidecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 - 18.00 Siyah beyazlılarda kamp çalışmaları devam edecek.
14.00 Teknik direktör Şenol Güneş
basın toplantısı düzenleyecek.
FENERBAHÇE
18.00 Sarı lacivertliler, hazırlık maçında Hollanda
temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak.
- Sarı lacivertli kafile mücadelenin ardından Antalya kampını noktalayarak İstanbul
'a dönecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
11.00 İkinci devre çalışmaları devam edecek.
17.00 Turuncu lacivertliler, Hollanda ekibi Ado den Haag ile özel maçta karşı karşıya gelecek.
TRABZONSPOR
17.00 Bordo mavililer, kamptaki ikinci hazırlık maçını Macaristan
'ın MTK Budapeşte takımı ile oynayacak.
DEMİR GRUP SİVASSPOR
16.30 Malili sol kanat oyuncusu Fousseni Diabate resmi sözleşmeyi imzalayacak.
14.00 Türkiye Futbol
Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu
'nun (TFF
) destekleriyle düzenlediği, FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı, Antalya Belek
'te başlayacak.
HAZIRLIK MAÇLARI
15.30 Antalyaspor
- Partizan
Belgrade
18.00 Bursaspor
- Evkur
Yeni Malatyaspor
AVRUPA'DAN FUTBOL
22.00 Santa Clara - Benfica
( Galatasaray
'ın rakibi)
BASKETBOL
-Euroleague-
21.00 Buducnost Podgorica - Darüşşafaka
Tekfen
VOLEYBOL
-Efeler Ligi-
19.00 Galatasaray - Jeopark Kula
Bld.