11 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 11 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

11 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Göztepe'nin İtalyan oyuncusu Stefano Napoleoni: Taraftar karşısında büyülendim"Yeni stadımızda daha iyi sonuçlar alacağız""Cengiz Ünder ile sürekli irtibattayız""Yeni hocamızla öz güvenimiz arttı""İzmir'de yaşamak bana keyif veriyor""Mossoro ile oynamaktan keyif alıyorum""Geçen sezon...

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Göztepe'nin İtalyan oyuncusu Stefano Napoleoni: Taraftar karşısında büyülendim

"Yeni stadımızda daha iyi sonuçlar alacağız"

"Cengiz Ünder ile sürekli irtibattayız"

"Yeni hocamızla öz güvenimiz arttı"

" İzmir'de yaşamak bana keyif veriyor"

"Mossoro ile oynamaktan keyif alıyorum"

"Geçen sezon elimizdeki şampiyonluğu verdik"

"Göztepe ile şampiyonluk yaşamak güzel olur"

"Türkiye - İtalya maçı benim için farklı bir durum"

"İlk maçı benim golümle kazanmak ekstra mutluluk olur"

Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: Ligin ilk yarısını güzel yerde bitirdik, devam etmek önemli

"Beşiktaş maçı şölen olacak"

"Obertan'ın önemli bir kariyeri var"

"64 puan sizi şampiyon yapar"

"Türk futbolunun en büyük sorunu alt yapıdır"

*** KULÜPLERİN KAMP VE DEVRE ARASI TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler günü izinli geçirecek.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek.

GALATASARAY

13.30 Galatasaray Spor Kulübü Aylık Olağan Divan Kurulu Toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak.

18.00 Sarı kırmızılılar, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile karşılaşacak.

TRABZONSPOR

10.00 Antalya'daki hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer Trabzon'a dönecek.

HAZIRLIK MAÇLARI

15.00 İttifak Holding Konyaspor - Bursaspor

17.00 Antalyaspor - F. Sittard

17.00 Medipol Başakşehir - Young Boys

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLER

İki ligde de ikinci devre heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Bahçeşehir Koleji

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta - Türk Telekom

17.30 Pınar Karşıyaka - Teksüt Bandırma BK

20.00 Fenerbahçe Beko - Sigortam.Net İTÜ BB

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

13.00 Çankaya Üniversitesi - Galatasaray

14.00 OGM Ormanspor - Botaş

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - İzmit Belediyespor

16.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol - Samsun Canik Belediye

VOLEYBOL

2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde yarı final maçları oynanacak.

19.15 Almanya - Hollanda

22.45 Polonya - TÜRKİYE

AVRUPA LİGLERİ

15.30 Crystal Palace - Arsenal (Cenk Tosun)

17.00 Cagliari - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

18.00 Leicester City - Southampton (Çağlar Söyüncü)


Cengiz Ünder, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:25 Kaynak: DHA
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