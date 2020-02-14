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11 Ocak'tan beri kayıp olan Keldani çiftin oğulları Papaz Diril: 'Kaçırıldıklarını düşünüyorum'
6 saat önce
Şırnak Beytüşşebap İlçesi’ne bağlı Kovankaya köyünde yaşayan Hurmuz ve Şimoni Diril’den 11 Ocak tarihinden bu yana haber alınamıyor. Keldani çiftin oğulları İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril, euronews'e konuştu
Şırnak Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan Hurmuz ve Şimoni Diril'den 11 Ocak tarihinden bu yana haber alınamıyor.
Olayın hemen sonrasında kayıp çifti bulmak için Jandarma Özel Harekat timlerinin katılımıyla havadan ve karadan arama faaliyetleri yapıldı. Ancak bu çalışmalar kötü hava koşulları ve ulaşım sorunu nedeniyle durduruldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:47
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