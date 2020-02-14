11 Ocak'tan beri kayıp olan Keldani çiftin oğulları Papaz Diril: 'Kaçırıldıklarını düşünüyorum'

Şırnak Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan Hurmuz ve Şimoni Diril'den 11 Ocak tarihinden bu yana haber alınamıyor.



Olayın hemen sonrasında kayıp çifti bulmak için Jandarma Özel Harekat timlerinin katılımıyla havadan ve karadan arama faaliyetleri yapıldı. Ancak bu çalışmalar kötü hava koşulları ve ulaşım sorunu nedeniyle durduruldu.