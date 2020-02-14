11 Ocak'tan beri kayıp olan Keldani çiftin oğulları Papaz Diril: 'Kaçırıldıklarını düşünüyorum'

Şırnak Beytüşşebap İlçesi'ne bağlı Kovankaya köyünde yaşayan Hurmuz ve Şimoni Diril'den 11 Ocak tarihinden bu yana haber alınamıyor. Keldani çiftin oğulları İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril, euronews'e konuştuView on euronews

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Borsanın en değerli şirketleri arasında en çok habere konu olan Turkcell oldu