"11. ODD Satış ve İletişim Ödülleri"nden Peugeot'a iki ödül - Son Dakika

"11. ODD Satış ve İletişim Ödülleri"nden Peugeot'a iki ödül

15.01.2021 20:31

Peugeot Türkiye, "11. ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2020 Gladyatörleri" ödül töreninde "Dünden Bugüne En İyi TV Uygulaması" ve "Yılın Basın Lansmanı" kategorilerinde 2020 Gladyatör ödüllerinin sahibi oldu.

Peugeot Türkiye, "11. ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2020 Gladyatörleri" ödül töreninde "Dünden Bugüne En İyi TV Uygulaması" ve "Yılın Basın Lansmanı" kategorilerinde 2020 Gladyatör ödüllerinin sahibi oldu.

Peugeot Türkiye açıklamasına göre, "11. ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2020 Gladyatörleri" 6 Ocak Çarşamba günü çevirim içi gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Peugeot Türkiye, 2002 yılında yayınlamış olduğu Peugeot 206 TV reklam filmiyle yarıştığı, halk oylamasına da açık olan "Dünden Bugüne En İyi TV Uygulaması" kategorisinde 2020 Gladyatör ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada, "Peugeot 206'nın üretimine 1998 yılında başlandı, tam 15 sene boyunca markanın B segmentindeki temsilcisi oldu ve tüm dünyada sekiz milyonu aşkın satış adedi başarısı yakaladı. Üretim bandına veda etse de popülerliğini kaybetmedi. Peugeot 206'yı tüm modellerden ayıran bir özelliği de reklam filminin üzerinden yıllar geçse de hala hafızalarda yer alması." ifadelerine yer verildi.

Peugeot Türkiye aynı zamanda, her yıl geleneksel olarak otomotiv basınının oylarıyla belirlenen "Yılın Basın Lansmanı" ödülüne değer bulundu. 16 Aralık'da arabalı açık hava sineması konseptinde İstanbul'da gerçekleştirilen yeni Peugeot SUV 3008 & 5008 basın tanıtım buluşması basın mensupları tarafından 2020'nin beğenilen basın etkinliklerinden biri oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, şunları kaydetti:

"2020 herkes için zor bir yıl oldu. Pandemi sebebiyle belki de bir daha asla yaşanmayacak bir süreç yaşadık. Bu dönemde, iki kategoride ODD Gladyatör ödüllerini kazandığımız için çok mutluyuz. Biz bu hassas dönemde SUV liderliğimizin mimarları yeni SUV 3008 ve 5008'in lansmanında değerli basın mensuplarından uzak kalmak istemedik. Arabalı açık hava sineması konseptinde basın mensuplarına otomobillerinin içinde kendi sosyal alanlarını sunarak basın buluşmamızı gerçekleştirdik. Özellikle 'Yılın Basın Lansmanı' kategorisinde otomotiv basınının oylarıyla ödül almak bizler için çok gurur verici."

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Gladyatör, Türkiye, Peugeot, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi '11. ODD Satış ve İletişim Ödülleri'nden Peugeot'a iki ödül - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Macar stoper Szalai'yi İstanbul'a getiriyor ABD'de endişe veren yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 169 kişi vefat etti, 8 bin 314 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil'in Arsenal'deki alacaklarını istemesi transferi tıkanma noktasına getirdi Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel: Aşılananlarda ciddi bir yan etki görülmedi Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz Can Yaman'ın giydiği kabanın fiyatı dudak uçuklattı
Son Dakika: İzmir'in Seferihisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika: İzmir'in Seferihisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
20:27
Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor         
19:47
Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü         
19:27
Kayıp doktorun kaybolmadan önce alışveriş yaptığı görüntüleri ortaya çıktı Kayıp doktorun kaybolmadan önce alışveriş yaptığı görüntüleri ortaya çıktı         
18:30
Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı         
17:47
Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum         
17:10
Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi         
15:57
Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den İmamoğlu'na sert sözler: Başarısızlığınızın bedelini halk ödüyor Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den İmamoğlu'na sert sözler: Başarısızlığınızın bedelini halk ödüyor         
15:13
Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi         
13:38
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
"Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı" iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı         
12:07
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz         
11:20
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz         
10:46
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 21:03:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "11. ODD Satış ve İletişim Ödülleri"nden Peugeot'a iki ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei