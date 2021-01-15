"11. ODD Satış ve İletişim Ödülleri"nden Peugeot'a iki ödül

Peugeot Türkiye, "11. ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2020 Gladyatörleri" ödül töreninde "Dünden Bugüne En İyi TV Uygulaması" ve "Yılın Basın Lansmanı" kategorilerinde 2020 Gladyatör ödüllerinin sahibi oldu.

Peugeot Türkiye açıklamasına göre, "11. ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2020 Gladyatörleri" 6 Ocak Çarşamba günü çevirim içi gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Peugeot Türkiye, 2002 yılında yayınlamış olduğu Peugeot 206 TV reklam filmiyle yarıştığı, halk oylamasına da açık olan "Dünden Bugüne En İyi TV Uygulaması" kategorisinde 2020 Gladyatör ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada, "Peugeot 206'nın üretimine 1998 yılında başlandı, tam 15 sene boyunca markanın B segmentindeki temsilcisi oldu ve tüm dünyada sekiz milyonu aşkın satış adedi başarısı yakaladı. Üretim bandına veda etse de popülerliğini kaybetmedi. Peugeot 206'yı tüm modellerden ayıran bir özelliği de reklam filminin üzerinden yıllar geçse de hala hafızalarda yer alması." ifadelerine yer verildi.

Peugeot Türkiye aynı zamanda, her yıl geleneksel olarak otomotiv basınının oylarıyla belirlenen "Yılın Basın Lansmanı" ödülüne değer bulundu. 16 Aralık'da arabalı açık hava sineması konseptinde İstanbul'da gerçekleştirilen yeni Peugeot SUV 3008 & 5008 basın tanıtım buluşması basın mensupları tarafından 2020'nin beğenilen basın etkinliklerinden biri oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, şunları kaydetti:

"2020 herkes için zor bir yıl oldu. Pandemi sebebiyle belki de bir daha asla yaşanmayacak bir süreç yaşadık. Bu dönemde, iki kategoride ODD Gladyatör ödüllerini kazandığımız için çok mutluyuz. Biz bu hassas dönemde SUV liderliğimizin mimarları yeni SUV 3008 ve 5008'in lansmanında değerli basın mensuplarından uzak kalmak istemedik. Arabalı açık hava sineması konseptinde basın mensuplarına otomobillerinin içinde kendi sosyal alanlarını sunarak basın buluşmamızı gerçekleştirdik. Özellikle 'Yılın Basın Lansmanı' kategorisinde otomotiv basınının oylarıyla ödül almak bizler için çok gurur verici."