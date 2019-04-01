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11 Oy Farklı Kırmızı Harita Turuncuya Döndü: "Martın Sonu Cumhur İttifakı Oldu"

1 saat önce

11 oy farklı kırmızı harita turuncuya döndü: "Martın sonu Cumhur İttifakı oldu" AK Parti Keşan'da ilk kez belediye başkanı çıkarı AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu: "Cumhurbaşkanımız gereğini yapacak"EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, 31 Pazar 2019 Pazar günü...

11 oy farklı kırmızı harita turuncuya döndü: "Martın sonu Cumhur İttifakı oldu"
AK Parti Keşan'da ilk kez belediye başkanı çıkarı
AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu:
"Cumhurbaşkanımız gereğini yapacak"

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, 31 Pazar 2019 Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Yerel Seçiminde Keşan Belediyesi Başkanı Cumhur İttifakı Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı adayı Mustafa Helvacıoğlu seçildi. Helvacıoğlu, Millet İttifakı adayını Şenol Yalı'yı 11 oyla geçti.
11 oyla göreve gelen Helvacıoğlu, düzenlediği basın toplantısında, kazanının Keşan olduğunu söyledi.
Seçim sonuçlarına göre, Keşan Belediye Başkanı 18 bin 414 oy alan Cumhur İttifakı'nın adayı Mustafa Helvacıoğlu oldu. CHP'nin adayı Şenol Yalı'nın oyu ise 18 bin 403'te kaldı.
"Kazanacağımıza inandık"
Basın toplantısında konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, "Çok çalıştık. Kazanacağımıza inandık. İnanmak, kazanmanın yarısıdır dedik ve başardık. Keşan'da çok mutluyuz. Tercilerini hizmetten yana yaptılar. İnşallah Keşan'a çok güzel işler yapacağız" dedi.
"Keşan hizmete doğru yürüyecek"
Daha sonra söz alan Mustafa Helvacıoğlu, demokrasi şöleni havasında bir seçim yaşandığını kaydetti.
Güzel bir yarışın yaşandığını söyleyen Mustafa Helvacıoğlu, "Bu bahar Cumhur İttifakını getirdi. Keşan'da martın sonu Cumhur İttifakı oldu. Hep beraber Keşan'da güzel günlere yürüyeceğiz. Mazbatamızı aldıktan sonra, hizmet etmeye sabırsızlanıyoruz. Keşan hizmete doğru yürüyecek. Sonunda Keşan'ın kazandığını görüyorum. Keşan'ın kaderi ve geleceği bundan sonra daha iyi olacak. Keşan'a hizmet etmeye ant içtik. Biz yürüdük, millet arkamızdan geldi. Keşan'ın selamını Cumhurbaşkanımıza getirmek kadar kıymetli bir şey yoktu. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Keşan'a gereğini yapacak. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın. Keşan'ın hizmete, birliğe ve beraberliğe, enerjiye ihtiyacı vardı. Göreceksiniz Keşan enerjisinin de heyecanın da değiştiğini göreceksiniz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Güzel günler bizleri bekliyor. Adaletli, düzen içerisinde ve tecrübelerimizi yansıtarak bu işi yapacağımızı söyledik. Bunu da başaracağız." diye söyledi.
Toplantıya, AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile partililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:03 Kaynak: İHA

Keşan, Yerel
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