11 PKK/KCK'lı tutuklandı

Malatya'da, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 PKK/KCK üyesi tutuklandı.

Malatya'da, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 PKK/KCK üyesi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK terör örgütü yapılanmasının sözde kurucu meclis işlevini yürüten, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisinde Malatya'da faaliyet gösteren şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 15 şahıstan 4'ü adli kontrol kararı ile serbest kalırken, 11 şahıs ise tutuklandı. - MALATYA

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