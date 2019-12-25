11 saat mahsur kaldılar, helikopterle kurtarıldılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel 11 saat mahsur kaldılar, helikopterle kurtarıldılar - Son Dakika

11 saat mahsur kaldılar, helikopterle kurtarıldılar

6 saat önce

Adana'da sel sularına kapıldıkları araçta 11 saat mahsur kalan 4 kişi helikopterle kurtarıldı.

11 saat mahsur kaldılar, helikopterle kurtarıldılar, System.String[]

Adana'da sel sularına kapıldıkları araçta 11 saat mahsur kalan 4 kişi helikopterle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar ile Abdioğlu mahalleleri arasında şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sele kapılan otomobilde bulunan 4 kişi mahsur kaldı. Vatandaşların kurtarılması için haber verilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) harekete geçti. Ekipler, yerini tespit ettikleri vatandaşları olaydan 11 saat sonra helikopterle kurtardı. AFAD merkezine getirilen Ali Geyik (56), Ali Gümüş (62), Yasin Gümüş (25) ve Ramazan Gümüş'e (17) ikramda bulunuldu.

Ali Gümüş, 11 saat arabada mahsur kaldıklarını, ekiplerin kendilerini gelip kurtardığını belirterek, teşekkür etti.

(İHA)

Yüreğir, Gümüş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:25 Kaynak: İHA
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