SARAYBOSNA - 11. Saraybosna İş Forumu başladı - Son Dakika
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SARAYBOSNA - 11. Saraybosna İş Forumu başladı

11.05.2022 11:56

Bosna Hersek'te bu yıl 11'incisi düzenlenen "Saraybosna İş Forumu (SBF)", başkent Saraybosna'da başladı.

Bosna Hersek'te bu yıl 11'incisi düzenlenen "Saraybosna İş Forumu (SBF)", başkent Saraybosna'da başladı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu foruma, Ticaret Bakanı Mehmet Muş katılırken Kovid-19 salgınına bağlı sebeplerden 2 yıl ara verilen forumda, 33 farklı ülkeden yetkili hazır bulundu.

Saraybosna'daki parlamento binasında düzenlenen forumun açılışında konuşan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, 2 yıl aradan sonra yapılan SBF'nin yatırımcıları ortak bir güç etrafında toplayacağını söyledi.

Komsic, "Güneydoğu Avrupa'nın en önemli forumlarından biri olarak değerlendirilen SBF'nin yeniden bizimle olmasından çok mutluyum." dedi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor da Batı Balkanlar'daki ekonomik kalkınmanın siyasi istikrara bağlı olduğuna işaret ederek " Avrupa Birliği'nin (AB) Batı Balkanlar'ı kapsayacak genişlemesi jeopolitik önceliktir. Bosna Hersek de bu anlamda bir an önce gereken şartları yerine getirip aday statüsünü almalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Forumun organizatörlerinden Bosna Bank International (BBI) Yönetim Kurulu Başkanı Alek Bakalovic ise zorlu bir süreci geride bıraktıklarını vurgulayarak "Bosna Hersek'in Kovid-19'u başarıyla atlattığını söyleyebilirim. Özellikle turizm, yeni iş yerlerinin açılmasına olanak sağladı." ifadelerini kullandı.

Saraybosna Kantonu Ekonomi Bakanı Adnan Delic, Saraybosna'nın en güvenli yatırım kentlerinden biri olmasını hedeflediklerini söyleyerek Saraybosna'nın hem coğrafi hem de kültürel anlamda önemli bir konumda olduğunu dile getirdi.

Yarın sona eriyor

Yarın sonra erecek SBF'de, "yabancı şirketlere ait ürünlerin Güneydoğu Avrupa'da üretimi" konusu ele alınırken forumda Bosna Hersek başta olmak üzere Hırvatistan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Arnavutluk'tan 300'e yakın projenin tanıtımı yapılacak.

Foruma, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) temsilcileri de katılıyor.

SBF'nin destekçileri arasında BBI, Saraybosna Kantonu Ekonomi Bakanlığı, İslam Kalkınma Bankası, Dubai Islamic Bank ve Abu Dhabi Islamic Bank bulunurken, forumun resmi hava yolu şirketi de Türk Hava Yolları (THY).

SARAYBOSNA - 11. Saraybosna İş Forumu başladı
SARAYBOSNA - 11. Saraybosna İş Forumu başladı
SARAYBOSNA - 11. Saraybosna İş Forumu başladı
SARAYBOSNA - 11. Saraybosna İş Forumu başladı
SARAYBOSNA - 11. Saraybosna İş Forumu başladı
SARAYBOSNA - 11. Saraybosna İş Forumu başladı
SARAYBOSNA - 11. Saraybosna İş Forumu başladı
SARAYBOSNA - 11. Saraybosna İş Forumu başladı
SARAYBOSNA - 11. Saraybosna İş Forumu başladı

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Kaynak: AA

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