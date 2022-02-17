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"11. Sarıyer TiyatrOda Şenliği" 23 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika

"11. Sarıyer TiyatrOda Şenliği" 23 Şubat'ta başlayacak

17.02.2022 16:11
"11. Sarıyer TiyatrOda Şenliği" 23 Şubat'ta başlayacak

Sarıyer Belediye Tiyatrosunun düzenlediği "Sarıyer TiyatrOda Şenliği" bu yıl 11. kez sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sarıyer Belediye Tiyatrosunun düzenlediği "Sarıyer TiyatrOda Şenliği" bu yıl 11. kez sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sarıyer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, birbirinden farklı oyunlara ev sahipliği yapacak şenlik, 23 Şubat'ta başlayacak ve 27 Mart'a kadar devam edecek.

Şenlikte 16 oyun, Rauf Denktaş Kültür Merkezi, Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi ve Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde (BKSM) ücretsiz sahnelenecek.

Aralarında Müjdat Gezen, Erdal Özyağcılar, Reha Özcan, Ayşenil Şamlıoğlu, Berna Laçin, Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü, Melis Birkan, Caner Cindoruk, Burak Tamdoğan, Çiçek Dilligil, Algı Eke, Deniz Öztürk ve Mahir İpek'in bulunduğu birçok sanatçı şenliğe konuk olacak.

Şenlik programı kapsamında 23 Şubat'ta Yolcu Tiyatro'nun "Kürklü Venüs", 25 Şubat'ta Çolpan İlhan- Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'in "Timsah Ateşi", 27 Şubat'ta Avcılar Kültür Sanat Derneğinin "Külrengi Sabahlar", 2 Mart'ta Moda Sahne'nin "Yeni Bir Şarkı", 4 Mart'ta Tiyatro Keyfi'nin "Bana Amy De", 5 Mart'ta TiyatroDEA'nın "Gabriel'in Düşü", 8 Mart'ta İBB Şehir Tiyatrolarının "Can Yeleği", 11 Mart'ta Müjdat Gezen Tiyatrosu'nun "Baba Kız", 12 Mart'ta Tiyatro Yan Etki'nin "10 Saniye", 15 Mart'ta TOF İstanbul'un "Gerçek Olmasın Sakın Bu", 19 Mart'ta Ankara Sanat Tiyatrosu'nun "Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü", 20 Mart'ta Tiyatro Martı'nın "Hoş Geldin Boyacı", 23 Mart'ta Kadıköy Halk Tiyatrosu'nun "Kusurlu Fırtına", 25 Mart'ta ELF Yapım'ın "İki Kişilik Hırgür", 26 Mart'ta Entropi Sahne Prodüksiyonu'nun "Türkland" ve 27 Mart'ta Sarıyer Belediyesinin "Cambazın Cenazesi" oyunu sahnelenecek.???????

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oyunlar, 27 Mart, Tiyatro, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '11. Sarıyer TiyatrOda Şenliği' 23 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika


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