Son Dakika Haberleri: 11 Seçmenli Köyde Oy Verme İşlemi 1 Saatte Bitti

11 Seçmenli Köyde Oy Verme İşlemi 1 Saatte Bitti

22 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı 6 hane ve 11 seçmenli Yeniköy'de muhtar adaylığı ve il genel meclis üyeliği için oy kullanılan seçim, 1 saatte tamamlandı.

11 Seçmenli Köyde Oy Verme İşlemi 1 Saatte Bitti, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı 6 hane ve 11 seçmenli Yeniköy'de muhtar adaylığı ve il genel meclis üyeliği için oy kullanılan seçim, 1 saatte tamamlandı.

Bayramiç ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Yeniköyde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında muhtar adaylığı ve il genel meclis üyeliği için oy kullanıldı. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemiyle birlikte 6 haneli köyde bulunan 11 seçmen 1 saat içinde sandık başına giderek oyunu kullandı. Köyde muhtarlık seçimlerine tek aday olarak Hasan Özer (46) girdi.

Muhtar seçildiği takdirde ilk olarak gölet yanında piknik alanı oluşturmak istediğini belirten evli ve 1 çocuk babası Hasan Özer, "Buradan gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca 1 kilometrelik yolun yapımı ile yeni kaldırım yapma sözü veriyorum" dedi. - Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:01 Kaynak: DHA

Çanakkale, Bayramiç, Güncel
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