11 sivilin şehit olduğu Nusaybin'de hasar tespiti (TEKRAR)

SURİYE'nin Kamışlı kentinden, PKK/ YPG'li teröristlerce atılan havan ve roketatar mermilerinin isabet etmesi sonucu 11 sivilin şehit olduğu Mardin'in Nusaybin ilçesindeki yerleşim yerlerinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hasar tespit çalışması yaptı.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Kamışlı kentinden, sınır hattında bulunan Mardin'in Nusaybin ilçesine 300'ü aşkın havan ve roket mermisi atıldı. 10 Ekim'de atılan havan ve roketlerin isabet ettiği Fırat Mahallesi'ndeki apartman dairesinde, Fatma Yıldız ile kızları Emine ve Leyla Yıldız şehit oldu, 24 kişi de yaralandı. 11 Ekim günü de Yenituran Mahallesi'ndeki farklı noktalara havan mermileri isabet etti. 8 sivil şehit oldu, 35 kişi yaralandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, havan ve roketatar mermilerinin düştüğü mahallelerde hasar tespiti yaptı. Ev ve araç sahipleriyle görüşen ekipler, rapor tutacak.

Saldırıda iş yeri zarar gören Fatih Keskin , "Herkes sağa sola koştu. Sonra insanlar toplandı, bu sırada bir tane daha düştü. En son düştüğünde ise insanlar vefat etti. Dükkanımın camları kırıldı. Evler zarar gördü, araçlar pert oldu" dedi.

SINIRDAKİ SURİYELİLER TARLALARINA DÖNDÜ

Bu arada Nusaybin'e komşu Kamışlı'da da sessizlik hakim. Terör örgütlerini simgeleyen flamaların dalgalandığı ilçenin sınır hattında yaşayan Suriyeliler ise bugün tarlalarına döndü. Tarlalarda çapa yapan Suriyeliler, ekili mahsulü suladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU- Selim KAYA-Mehmet Ali DİNLER-Rihan ALP/ NUSAYBİN (Mardin),-