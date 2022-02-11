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'112 Günü'nü yerden metrelerce yükseklikte kutladılar - Son Dakika

'112 Günü'nü yerden metrelerce yükseklikte kutladılar

11.02.2022 12:09

AVRUPA Birliği ülkeleri ile Türkiye'de 112 Acil Çağrı telefon numarasının farkındalığını artırmak amacıyla 11 Şubat'ta kutlanan 112 Günü, Kapadokya bölgesinde yerden metrelerce yüksekliğe havalanan sıcak hava balonlarında kutlandı.

AVRUPA Birliği ülkeleri ile Türkiye'de 112 Acil Çağrı telefon numarasının farkındalığını artırmak amacıyla 11 Şubat'ta kutlanan 112 Günü, Kapadokya bölgesinde yerden metrelerce yüksekliğe havalanan sıcak hava balonlarında kutlandı.

Nevşehir'de 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde hizmet veren kurumların personellerinden oluşan grup, Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon uçuşlarının yapıldığı Göreme beldesindeki platformda bir araya geldi. Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye'de kullanılan 112 Acil Çağrı Merkezi'nin farkındalığını artırmak amacıyla her yılın 11 Şubat günü kutlanan '112 Günü' için yerden metrelerce yükseklikte mesaj veren grup, İçişleri Bakanlığı'nın Koordinatörlüğü ve Valiliğin sorumluluğunda kurumlara hızlı, kolay ve etkin ulaşımı sağlamak amacıyla çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Nevşehir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Cihat Ün, "Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye'de kullanılan 112 Acil Çağrı Merkezi'nin farkındalığını artırmak amacıyla her yılın 11 Şubat, '112 Günü' olarak kutlanmaktadır. Bizler de bu kapsamda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin farkındalığının artırılması amacıyla sıcak hava balonlarında uçuş gerçekleştirmekteyiz. 112 Acil çağrı Merkezi çalışanlarının bu anlamlı günlerini kutluyorum" dedi.

Nevşehir 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı alıcısı olarak görev yapan Buse Ergül' de, "Nevşehir'in meşhur peribacalarının arasında semalara uçacağız. Balonlara 112 Acil Çağrı Merkezi'nin pankartlarını asacağız ve bir farkındalık oluşturacağız" diye konuştu.


'112 Günü'nü yerden metrelerce yükseklikte kutladılar
'112 Günü'nü yerden metrelerce yükseklikte kutladılar
'112 Günü'nü yerden metrelerce yükseklikte kutladılar
'112 Günü'nü yerden metrelerce yükseklikte kutladılar
'112 Günü'nü yerden metrelerce yükseklikte kutladılar
'112 Günü'nü yerden metrelerce yükseklikte kutladılar
'112 Günü'nü yerden metrelerce yükseklikte kutladılar
'112 Günü'nü yerden metrelerce yükseklikte kutladılar
'112 Günü'nü yerden metrelerce yükseklikte kutladılar
'112 Günü'nü yerden metrelerce yükseklikte kutladılar
'112 Günü'nü yerden metrelerce yükseklikte kutladılar
'112 Günü'nü yerden metrelerce yükseklikte kutladılar
'112 Günü'nü yerden metrelerce yükseklikte kutladılar
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Avrupa Birliği, Kapadokya, Türkiye, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel '112 Günü'nü yerden metrelerce yükseklikte kutladılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: '112 Günü'nü yerden metrelerce yükseklikte kutladılar - Son Dakika
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