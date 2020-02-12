11 Şubat 2020 Haberleri - Son Dakika
Son Dakika Genel 11 Şubat 2020 Haberleri - Son Dakika

11 Şubat 2020 Haberleri

38 dakika önce

11 Şubat 2020 Manşet Haberleri.

11 Şubat 2020 Haberleri, System.String[]

Serenay Sarıkaya, Altay Bayındır, Kobe Bryant, Cem Yılmaz, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:18 
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Son Dakika

Hertha Berlin, Altay Bayındır'ı gözüne kestirdi
Kobe Bryant'ın eşi Vanessa'dan duygusal paylaşım Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu

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