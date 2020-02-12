11 Şubat 2020 Haberleri - Son Dakika

11 Şubat 2020 Haberleri
38 dakika önce
11 Şubat 2020 Manşet Haberleri. Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan dünyaya İdlib çağrısı Çin'de koronavirüs haberleri yapan gazeteciden 4 gündür haber alınamıyor Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu Sahte hesapla Tokat genelinde kar tatili ilan ettiler 'Cinsel yolla doping bulaştı' diye savunma yaptı, cezası kaldırıldı Son Dakika: Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda yarı finalde! Barcelona'da Dembele sezonu kapattı Çocuklarını silahla tehdit edip 'sizi öldüreceğim' diyen anneye velayet verildi 9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu! Ablasının boğduğu iddia edildi Hasan Ali 68 gün sonra kadroda yer aldı Kobe Bryant'ın eşi Vanessa'dan duygusal paylaşım Fenerbahçeli oyuncular 'Türk futbolu için uyanma zamanı' pankartıyla sahaya çıktı Değerli Konut Vergisi bir yıl ertelendi, vergi oranları değişti Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi Burhan Kuzu'dan Zindaşti'yle ilgili iddialara yanıt: Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım İki günde ağır darbe yiyen Esed rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit: Cevap vereceğiz Mahrem fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu kameralar karşına geçti Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi Çinli uzmandan rahatlatan koronavirüs açıklaması: Salgın nisan ayında sona erebilir Semih Özsoy ve Alexander Sörloth, PFDK'ya sevk edildi Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsünün adını açıklayarak aşı için tarih verdi Alex de Souza ile Hürriyet arasında gülümseten konuşma Son dakika: ABD'den İdlib açıklaması: Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları durmalı Inter, Donnarumma için kesenin ağzını açtı Hertha Berlin, Altay Bayındır'ı gözüne kestirdi Diaby'nin menajeri Erk Toros: Diaby değil takım kötü İdlib'de düşürülen helikopterle ilgili dikkat çeken Kasım Süleymani detayı Son Dakika: Türk bayrağını yırtan Yunan vekil Lagos'a verilen ceza belli oldu Pizzaya tüküren kuryeye 'iyi hal' indirimli hapis cezası Nihat Özdemir: VAR sayesinde 7-8 takım şampiyonluk yarışında Bahçeli, Harran Belediye Başkanı'na koleksiyonundan özel araç hediye etti Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu 750 milyon dolar harcanan Ankapark kapatıldı Kontağı kapatıp Kuran-ı Kerim'i enkazdan çıkaran kepçe operatörü taktir topladı Kadir Şeker'in dershane arkadaşı: Olayı duyunca bunu sadece Kadir yapabilir dedim Koronavirüsü Avrupa'ya taşıyan İngiliz iş insanı, virüsü 11 kişiye bulaştırdı İttifak Holding Konyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaşma sağladı TEB'den emeklilere 2 bin 500 TL'ye varan promosyon Lauryn Goodman, çocuğunun babasının Kyle Walker olduğunu söyledi Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:18
Son Dakika Hertha Berlin, Altay Bayındır'ı gözüne kestirdi
Kobe Bryant'ın eşi Vanessa'dan duygusal paylaşım Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu