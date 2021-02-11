11 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig Maç Özetleri

00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:45 Maç Saati

03:45 Maç Saati

04:30 1. Lig

04:30 İtalya'dan Futbol

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:00 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

06:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Maç Saati

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

13:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

14:00 Maç Saati

14:00 beIN Manşet

15:00 Gamer

15:00 beIN Teknik

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Taraftar

16:00 Maç Saati

17:00 beIN Teknik

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

19:00 Maç Saati

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

20:45 Süper Lig Haftanın Golleri

21:00 1. Lig

21:00 İtalya'dan Futbol

22:30 Serie A Full Impact

23:00 Gamer

23:00 Serie A Full Impact

23:30 This is Paris