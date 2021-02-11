11 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:45 Spor Artı

02:00 Juventus - Inter

02:00 İtalya Kupası Yarı Final Futbol Karşılaşması Atalanta - N

02:00 Atalanta - Napoli

03:45 Futbol Aklı

03:45 Avrupa'dan Futbol

05:25 Futbol Anadolu

05:25 Aktüel Futbol

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Goller

09:15 Bundesliga

09:25 TFF 1. Lig Özetler

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 Almanya Bundesliga Özetler

12:30 İngiltere Premier Lig Özetler

12:50 TFF 1. Lig Goller

13:00 Spor Bülteni

13:45 İtalya Kupası Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

16:00 Gündem Futbol

17:50 İngiltere Premier Lig Goller

18:00 Spor Merkezi

19:25 Hava Durumu

19:30 Aktüel Futbol

20:00 Spor Akşamı

21:00 Başlama Vuruşu

21:00 Futbol Aklı

22:30 İleri Üçlü

22:40 Atalanta - Napoli