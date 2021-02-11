Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Spor Artı
02:00 Juventus - Inter
02:00 İtalya Kupası Yarı Final Futbol Karşılaşması Atalanta - N
02:00 Atalanta - Napoli
03:45 Futbol Aklı
03:45 Avrupa'dan Futbol
05:25 Futbol Anadolu
05:25 Aktüel Futbol
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Goller
09:15 Bundesliga
09:25 TFF 1. Lig Özetler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Almanya Bundesliga Özetler
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
12:50 TFF 1. Lig Goller
13:00 Spor Bülteni
13:45 İtalya Kupası Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
16:00 Gündem Futbol
17:50 İngiltere Premier Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
19:25 Hava Durumu
19:30 Aktüel Futbol
20:00 Spor Akşamı
21:00 Başlama Vuruşu
21:00 Futbol Aklı
22:30 İleri Üçlü
22:40 Atalanta - Napoli
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 11 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika