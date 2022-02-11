11 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

04:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

04:50 Spor Toto 1. Lig Özetler

05:20 İngiltere Premier Lig Özetler

05:50 Spor Takvimi

05:55 Olimpik Branşlar

05:58 İstiklal Marşı

06:00 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Alp Disiplini

08:10 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:55 Olimpik Branşlar

10:00 Spor Manşet

11:00 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Sürat Pateni

12:55 Spor Takvimi

13:55 Olimpik Branşlar

14:00 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Kısa Mesafe Sürat Pateni

15:50 Spor Takvimi

15:55 Altınordu - Gençlerbirliği

18:00 Spor Merkezi

18:55 Yılport Samsunspor - Bursaspor

21:00 Başlama Vuruşu

23:30 İleri Üçlü