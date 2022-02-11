Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
04:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
04:50 Spor Toto 1. Lig Özetler
05:20 İngiltere Premier Lig Özetler
05:50 Spor Takvimi
05:55 Olimpik Branşlar
05:58 İstiklal Marşı
06:00 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Alp Disiplini
08:10 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:55 Olimpik Branşlar
10:00 Spor Manşet
11:00 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Sürat Pateni
12:55 Spor Takvimi
13:55 Olimpik Branşlar
14:00 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Kısa Mesafe Sürat Pateni
15:50 Spor Takvimi
15:55 Altınordu - Gençlerbirliği
18:00 Spor Merkezi
18:55 Yılport Samsunspor - Bursaspor
21:00 Başlama Vuruşu
23:30 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 11 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika