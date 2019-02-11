11 Şubat Pazartesi Dha Spor Gündemi
53 dakika önce
SPOR TOTO SÜPER LİG20: 00 Ankaragücü - Kasımpaşa20: 00 Demir Grup Sivasspor - AkhisarsporFENERBAHÇE-ZENİT MAÇINA DOĞRU15: 30 Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek (STAT) 17: 45 Sarı-lacivertli ekip Zenit maçının hazırlıklarını tamamlayacak...
SPOR TOTO SÜPER LİG
20: 00 Ankaragücü
- Kasımpaşa
20: 00 Demir Grup Sivasspor
- Akhisarspor
FENERBAHÇE-ZENİT MAÇINA DOĞRU
15: 30 Fenerbahçe
Teknik Direktörü Ersun Yanal
ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek (STAT)
17: 45 Sarı-lacivertli ekip Zenit
maçının hazırlıklarını tamamlayacak (SAMANDIRA)
18: 40 Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek (STAT)
19: 00 Rusya
ekibi Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sonlandıracak (STAT)
GALATASARAY Benfica
maçı hazırlıkları başlayacak
BEŞİKTAŞ
Takım izinli
SPOR TOTO 1. LİG
19: 00 Gazişehir Gaziantep
- Hatayspor
19: 00 Giresunspor
- Ümraniyespor
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
19: 00 Bahçeşehir Koleji - Darüşşafaka
Tekfen
20: 00 Anadolu Efes
- Banvit
TEKVANDO
8. Dünya Para-Taekwondo Şampiyonası, Antalya Belek
'te devam ediyor
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:13 Kaynak: DHA
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