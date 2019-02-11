Son Dakika Haberleri: 11 Şubat Pazartesi Dha Spor Gündemi

11 Şubat Pazartesi Dha Spor Gündemi

53 dakika önce

SPOR TOTO SÜPER LİG20: 00 Ankaragücü - Kasımpaşa20: 00 Demir Grup Sivasspor - AkhisarsporFENERBAHÇE-ZENİT MAÇINA DOĞRU15: 30 Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek (STAT) 17: 45 Sarı-lacivertli ekip Zenit maçının hazırlıklarını tamamlayacak...

11 Şubat Pazartesi Dha Spor Gündemi, System.String[]
SPOR TOTO SÜPER LİG

20: 00 Ankaragücü - Kasımpaşa

20: 00 Demir Grup Sivasspor - Akhisarspor

FENERBAHÇE-ZENİT MAÇINA DOĞRU

15: 30 Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek (STAT) 

17: 45 Sarı-lacivertli ekip Zenit maçının hazırlıklarını tamamlayacak (SAMANDIRA)  

18: 40 Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek (STAT) 

19: 00 Rusya ekibi Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sonlandıracak (STAT) 

GALATASARAY

Benfica maçı hazırlıkları başlayacak

BEŞİKTAŞ

Takım izinli

SPOR TOTO 1. LİG

19: 00 Gazişehir Gaziantep - Hatayspor

19: 00 Giresunspor - Ümraniyespor

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ

19: 00 Bahçeşehir Koleji - Darüşşafaka Tekfen

20: 00 Anadolu Efes - Banvit

TEKVANDO

8. Dünya Para-Taekwondo Şampiyonası, Antalya Belek'te devam ediyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:13 Kaynak: DHA

Sivasspor, Ankaragücü, Spor
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