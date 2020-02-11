11 Şubat Salı DHA Spor Gündemi

Ada Yıldızları Spor Kulübü Başkanı Mert Gümüşkaynak: Olayın ardından herkesten özür diledik ve olaya karışan antrenör ile yollarımızı ayırdık

"Hakem arkadaşımı arayıp özür diledim"

"Hakem arkadaşımız hakaret söyleminde bulununca iş fiziksel müdahaleye giriyor"

"Oyuncularımız hakemle temasa geçmedi, karşı takım oyuncuları ile münakaşa etti"

"Karşı takım oyuncuları kavgayı ayırıyor diye korunuyor"

"Bazı şahıs ve kurumlar bizim üzerimizden prim yapmaya çalışıyor"

"Bu bir şahıs davasıdır, kulübü bağlamaz"

"Dava devam ediyor, sonucunu hep birlikte göreceğiz"

"Kulübümüz ile ilgisi olan bütün arkadaşlar şu an cezalandırılıyor"

"Hakemlerde insan, hata yapabilirler. Hakemler ile ilgili problemler diyaloglar ile çözülür"

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇLARI BAŞLIYOR

20.30 Fenerbahçe - GMG Kırklarelispor

FENERBAHÇE

10.30 Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı ile QNET arasında sponsorluk anlaşması imzalanacak. Öncesinde ise gösteri maçı organize edilecek.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah beyazlılar, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını basına açık yapacağı antrenmanla sürdürecek.

GALATASARAY

PFDK ve TAHKİM KURULU

BASKETBOL

Solgar Vitamin Türkiye Kupası

19.00 Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes

BÜYÜKLER AVRUPA GÜREŞ ŞAMPİYONASI

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyona devam ediyor.