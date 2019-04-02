11 Şubat'tan Bugüne Kadar Ankara'daki Tanzim Satış Noktalarında Toplam 6 Bin Ton Meyve, Sebze ve...
31 dakika önce
11 Şubat'tan bugüne kadar Ankara'daki tanzim satış noktalarında toplam 6 bin ton meyve, sebze ve bakliyat satışı gerçekleşti.
11 Şubat'tan bugüne kadar Ankara'daki tanzim satış noktalarında toplam 6 bin ton meyve, sebze ve bakliyat satışı gerçekleşti. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:48 Kaynak: İHA
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