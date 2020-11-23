'11. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi' İl Müdürlüğü Hizmet Binasında sergilenmeye başlandı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın tarafından düzenlenen Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar Kayseri'de de sergilenmeye başlandı.

2009 yılından itibaren düzenlenen ve kamuoyunda yoğun ilgi gören Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması genel, çiftçi, öğrenci, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları ve bu yılın konusu "Su" olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirildi. Yarışmaya bin 802 katılımcı 7 bin 292 eserle katıldı, 18 eser ödül alırken, 120 eser de katolog ve sergileme için seçildi. Kayseri'ye gönderilen 11. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar pandemi dolayısı ile il müdürlüğü hizmet binasında sergilenmeye sunuldu. Sergiyi İl Müdür Yardımcıları Mümtaz Hacıpaşaoğlu, Ayhan Temiz, Sami Yılmaz ve Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Funda Kılıç ile birlikte inceleyen İl Müdürü Mustafa Şahin yaptığı açıklamada, "Tarımın, toprağın, ormanın, suyun önemi konusunda duyarlılığın artırılması, tarımsal gelişmeler ile tarım, orman, doğa, çevre ve insan ilişkilerini, estetik ve öznel bakış açılarıyla belgesel olarak arşivlerde yerini almasını sağlamayı amaçlayan 11. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergimizi pandemiden dolayı kurumumuzda sergiliyoruz. Normalde Kayserinin hareketliliğin yoğun olduğu bölgelerde, alış veriş merkezlerinde, üniversite ve okullarda planlamış idik. Boynu bükük bir sergi oldu ancak tüm dünyada olduğu gibi ilimizde de pandemiden kaynaklı etkinliğimizi gerçekleştiremedik. Kurumumuz web sayfasından sergi sanal olarakhttp://www.tarimormaninsan.com/Sergi.html internet adresinden ziyaret edilebilecek. Tüm halkımıza duyurulur" dedi. - KAYSERİ