11. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarında Fakültemiz öğretim üyeleri, AGRO TV'de canlı yayına katıldılar. 02-09-2021 - Son Dakika
Üye Girişi

11. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarında Fakültemiz öğretim üyeleri, AGRO TV'de canlı yayına katıldılar. 02-09-2021

03.09.2021 01:50

1 - 4 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşen 11. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarında Fakültemiz öğretim üyeleri, AGRO TV'de canlı yayına katılmışlardır.

1 - 4 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşen 11. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarında Fakültemiz öğretim üyeleri, AGRO TV'de canlı yayına katılmışlardır. Bu kapsamda Fakültemiz Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bahattin AKDEMİR "Akıllı tarım/ hassas tarım", Tarla Bitkileri Bölümü Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmet BAŞER "Bitki ıslah çalışmaları, yerli çeşit ıslahı ve tohumculuğun önemi", Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Elman BAHAR, "Bağcılığın dünü, bugünü ve geleceği", Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür SAĞLAM, "Trakya Bölgesinde bitkisel üretimde görülen zararlılar ve mücadelesi" konusunda canlı program gerçekleştirmişlerdir. Hocalarımızın video linkleri aşağıda verilmiştir.

Kendilerine teşekkür ediyoruz.

Prof. Dr. Bahattin AKDEMİR: https://youtu. be/Wb5ga3dH7d0

Prof. Dr. İsmet BAŞER: https://youtu. be/pMOTd-cw8tQ

Prof. Dr. Elman BAHAR: https://youtu. be/kvxFeLGEM0M

Doç. Dr. Ö. SAĞLAM: https://youtu. be/jePsDSCwEcg

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Öğretim Üyesi, Bitki, Eylül, Tarım, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum 11. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarında Fakültemiz öğretim üyeleri, AGRO TV'de canlı yayına katıldılar. 02-09-2021 - Son Dakika


Son Dakika
00:41 Destici'den Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e destek: Tereddütsüz destekliyorum, kadın üniversiteleri ve hastaneleri de açmalıyız
00:37 Destici'den Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e destek: Tereddütsüz katılıyorum, kadın üniversiteleri ve hastaneleri de açmalıyız
00:14 Hindistan'da sel felaketinde can kaybı 100'ü aştı
00:12 Hindistan'da sel felaketinde can kaybı 100'ü aştı
23:27 İstanbul'a Sıcak Hava Dalgası Uyarısı
23:27 A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi
23:22 Kerberos sıcak hava dalgası geliyor! Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın
23:24 A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finalist oldu
22:29 Son Dakika: SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25 zam öngören düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
22:25 Son Dakika: Emeklilere yüzde 25 zam öngören düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2023 03:49:40. #1.13#
SON DAKİKA: 11. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarında Fakültemiz öğretim üyeleri, AGRO TV'de canlı yayına katıldılar. 02-09-2021 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement