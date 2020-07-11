11 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
00:30 Football's Greatest
00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
01:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig Maç Sonu
02:45 Maç Saati
04:00 beIN Manşet
04:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
04:45 Kısa Özet
05:00 Maç Saati
05:45 Z Raporu
06:00 beIN Manşet
06:00 Teqball 2019 Riyad
06:45 Maç Saati
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:30 Maç Saati
08:15 My Story
08:30 Maç Saati
09:15 Maç Saati
10:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
10:15 Süper Lig Haftanın Golleri
10:30 Süper Lig Maç Sonu
10:30 Maç Saati
10:45 Z Raporu
12:00 Maç Saati
12:15 Süper Lig Kısa Özet
12:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:00 UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:15 Maç Saati
15:00 Süper Lig Maç Özetleri
15:30 Maç Saati
15:34 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
16:00 Süper Lig Maç Sonu
16:00 Taraftar
17:00 Kolaysa Anlat
17:00 Süper Lig Maç Önü
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
18:00 beIN Manşet
18:00 beIN Wellness
18:45 My Story
19:00 Futbolun Şehirleri
19:00 Taraftar
19:15 Devre Arası
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
20:00 Süper Lig Maç Özetleri
20:30 Süper Lig Maç Önü
20:45 My Story
21:00 Kolaysa Anlat
21:00 beIN Manşet
21:00 Göztepe - Gençlerbirliği
21:45 Devre Arası
22:00 Maç Saati
22:00 Göztepe - Gençlerbirliği
22:45 My Story
23:00 Futbolun Şehirleri
23:00 Süper Lig Maç Sonu
23:45 My Story
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri