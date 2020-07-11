11 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

11 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

11 Temmuz 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

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BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

00:30 Football's Greatest

00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

01:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig Maç Sonu

02:45 Maç Saati

04:00 beIN Manşet

04:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

04:45 Kısa Özet

05:00 Maç Saati

05:45 Z Raporu

06:00 beIN Manşet

06:00 Teqball 2019 Riyad

06:45 Maç Saati

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:30 Maç Saati

08:15 My Story

08:30 Maç Saati

09:15 Maç Saati

10:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

10:15 Süper Lig Haftanın Golleri

10:30 Süper Lig Maç Sonu

10:30 Maç Saati

10:45 Z Raporu

12:00 Maç Saati

12:15 Süper Lig Kısa Özet

12:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:00 UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:15 Maç Saati

15:00 Süper Lig Maç Özetleri

15:30 Maç Saati

15:34 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar

16:00 Süper Lig Maç Sonu

16:00 Taraftar

17:00 Kolaysa Anlat

17:00 Süper Lig Maç Önü

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 beIN Manşet

18:00 beIN Wellness

18:45 My Story

19:00 Futbolun Şehirleri

19:00 Taraftar

19:15 Devre Arası

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

20:00 Süper Lig Maç Özetleri

20:30 Süper Lig Maç Önü

20:45 My Story

21:00 Kolaysa Anlat

21:00 beIN Manşet

21:00 Göztepe - Gençlerbirliği

21:45 Devre Arası

22:00 Maç Saati

22:00 Göztepe - Gençlerbirliği

22:45 My Story

23:00 Futbolun Şehirleri

23:00 Süper Lig Maç Sonu

23:45 My Story

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

UEFA Şampiyonlar Ligi, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 11 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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