11 Temmuz 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

11 Temmuz 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

11 Temmuz 2020 Cumartesi günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

01:00 Gece Görüşü

01:00 Akıl Çemberi

05:00 Gece Haberleri

06:00 Güne Merhaba

06:00 Haber

07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu

08:00 Güne Merhaba

08:40 A'dan Z'ye

09:00 Haber

09:30 Tercih Zamanı

10:00 Hafta Sonu

11:00 Haber

11:00 A'dan Z'ye

12:00 Bugün

12:00 Haber

13:00 Haber

13:00 Bugün

14:00 Bugün

14:00 Haber

15:00 Haber

15:00 Günlük

16:00 Günlük

16:00 Haber

17:00 Haber

17:00 Günlük

18:00 Ana Haber

18:00 5N1K

21:00 CNN TÜRK Masası

21:00 Akıl Çemberi

Cnn Türk, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 11 Temmuz 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

07:16 Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu 01:02 Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi 00:42 Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu 23:55 Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 23:20 ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 21:24 Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:07 Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti 18:47 Ayasofya Camii'ne dünyadan tepkiler gelirken İspanya'daki Cordoba Katedrali örneği unutuluyor 18:00 26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
07:16
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
01:02
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
00:42
Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı
23:55
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
23:20
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
21:24
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