11 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Her Yerde Sen
02:00 Her Yerde Sen
04:30 Zuhal Topal’la Sofrada
06:00 Aşk Yeniden
08:00 Çalar Saat
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Bizim Hikaye
11:15 Şevkat Yerimdar
13:30 Bay Yanlış
13:45 Sen Çal Kapımı
16:30 Sen Çal Kapımı
16:45 Bay Yanlış
19:00 FOX Ana Haber
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Benimle Söyle
20:00 Bay Yanlış
22:45 Bay Yanlış
23:15 Sen Çal Kapımı