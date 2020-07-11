11 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Galip Derviş
01:00 Galip Derviş
02:20 Adı Efsane
04:30 Akasya Durağı
05:45 Yabancı Damat
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Cumartesi
10:45 Güneşi Beklerken
12:45 Arda'nın Mutfağı
13:00 Arda'nın Mutfağı
13:15 Aşk-ı Memnu
13:45 Çatı Katı Aşk
14:00 Afili Aşk
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:30 Recep İvedik 2
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik 2
20:00 Çatı Katı Aşk
22:15 Çatı Katı Aşk
22:45 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Çok Akustik