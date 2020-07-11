11 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Galip Derviş

01:00 Galip Derviş

02:20 Adı Efsane

04:30 Akasya Durağı

05:45 Yabancı Damat

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Cumartesi

10:45 Güneşi Beklerken

12:45 Arda'nın Mutfağı

13:00 Arda'nın Mutfağı

13:15 Aşk-ı Memnu

13:45 Çatı Katı Aşk

14:00 Afili Aşk

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:30 Recep İvedik 2

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Recep İvedik 2

20:00 Çatı Katı Aşk

22:15 Çatı Katı Aşk

22:45 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Çok Akustik