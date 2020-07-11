11 Temmuz 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:15 Kalp Atışı

02:45 Kalp Atışı

03:15 Kuaförüm Sensin

04:15 Kuaförüm Sensin

06:00 Pis Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

08:15 Hayat Güzeldir

09:45 Kalp Atışı

10:00 Cumartesi Sürprizi

12:30 Kuaförüm Sensin

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:00 Milyarder

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Türk Malı

23:45 Tehlikeli Soygun