11 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Yüksek Sosyete

02:00 Yüksek Sosyete

02:50 Dolunay

04:20 Kara Sevda

05:00 Kara Sevda

07:00 İki Aile

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:30 Dizi

10:00 Dolunay

10:45 İki Aile

13:00 Sinema

13:30 Yüksek Sosyete

13:30 Dolunay

15:30 Dizi

16:00 Kara Sevda

18:30 Star Haber

20:00 Soygun

20:00 Minyonlar

21:45 Minyonlar

21:45 Soygun

23:30 Medcezir

23:30 Bir Demet Tiyatro