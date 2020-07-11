11 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:00 Küçük Ağa

00:45 Kalk Gidelim

03:35 Elimi Bırakma

05:55 Ferhunde Hanım ve Kızları

06:05 Bir Yusuf Masalı

06:35 Sağlıklı Mutfak

07:35 Osmanlı Tokadı

08:10 Uğurlugiller

09:10 Parmak Damgası

10:10 Tozkoparan

10:20 Perihan Abla

11:40 Ferhunde Hanım ve Kızları

12:15 Gülşen Abi

12:50 Elimi Bırakma

13:00 En Son Babalar Duyar

14:05 Yeditepe İstanbul

16:10 Kalk Gidelim

16:20 Şampiyon

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yeşil Yol

20:00 Kalk Gidelim