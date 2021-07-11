11 Temmuz 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Güvenlik

02:15 Akıncı

05:00 Hercai

08:00 2012: Buzul Çağı

10:00 Kalp Yarası

12:45 Maraşlı

15:55 Baş Belası

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Baş Belası