Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Bay Yanlış
03:00 Her Yerde Sen
05:30 Aşk Yeniden
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kadının Eseri
12:30 Hayat Bayram Olsa
14:30 Kefaret
17:30 Son Yaz
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Sen Çal Kapımı
23:30 Şef Akademi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 11 Temmuz 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika