11 Temmuz 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:30 Bay Yanlış

03:00 Her Yerde Sen

05:30 Aşk Yeniden

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kadının Eseri

12:30 Hayat Bayram Olsa

14:30 Kefaret

17:30 Son Yaz

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Sen Çal Kapımı

23:30 Şef Akademi