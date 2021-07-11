Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Acı Tatlı Ekşi
02:15 Kahraman Babam
04:15 Cam Tavanlar
06:00 Kalp Atışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Tarkan Güçlü Kahraman
16:15 Acı Tatlı Ekşi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Öldürme Arzusu
22:15 Görevimiz Tatil
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 11 Temmuz 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika