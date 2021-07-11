Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Kupa Akşamı
04:00 Spor Artı
05:00 Gündem Futbol Transfer
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Euro 2020 Yarı Final Futbol Karşılaşması
08:40 UEFA Euro 2020 Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Olimpiyat Ateşi
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Euro 2020 Yarı Final Futbol Karşılaşması
12:40 UEFA Euro 2020 Özetler
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Haftasonu
16:00 Spor Bülteni
16:50 Spor Kitaplığı
16:55 Hava Durumu
17:00 Transfer Günlüğü
18:50 Takvim Yaprakları
19:00 Spor Bülteni
19:55 Avrupa Şampiyonası Finaller
22:00 Spor Akşamı
23:00 UEFA EURO 2020 Derlemeler
23:30 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
23:50 Avrupa Şampiyonası Finaller
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 11 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika